Dispersi sul Monte Rosa | interrotte le ricerche

Sono state sospese le ricerche dei due alpinisti svizzerida una settimanamassiccio del Monte Rosa. La zona è stata sorvolata per diversi giorni, ma del passaggio dei due uomini nessuna traccia. Da qui la decisione di interrompere le ricerche, ...Non c'è traccia dei due alpinisti svizzeri scomparsiMonte Rosa di cui non si hanno più notizie da venerdì scorso. Dopo l'ennesima giornata di ricerche, i soccorritori valdostani e piemontesi hanno deciso di sospendere le operazioni. Appare ormai ...Kinley e Ahmed diventano per un po' una squadranel brullo Afghanistan, ma la loro collaborazione è più incentrata sulla sopravvivenza checonoscersi a fondo a vicenda . Quando poi Ahmed ...

Sono state sospese le ricerche dei due alpinisti svizzeri dispersi da una settimana sul massiccio del Monte Rosa. La zona è stata sorvolata per diversi giorni, ma del passaggio dei due uomini nessuna ...Sono riprese questa mattina le ricerche della persona dispersa da ieri pomeriggio sul monte Cavalbianco. La persona, al momento non identificata, dopo aver lanciato un allarme radio ieri pomeriggio no ...