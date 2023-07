Disney lancia Create 100 | campagna a cui partecipano anche Beyoncè e Lang Lang

(Di venerdì 28 luglio 2023)100,globale che celebra la creatività in occasione del centenario degli storytelling, contribuisconoBeyoncé eOggi,hato100,globale che celebra la creatività e segna 100 anni di Storytelling. Alcuni dei più celebri visionari e talenti di nuova generazione del mondo della moda, del cinema, della musica e dell’arte hanno donato opere d’arte, oggetti ed esperienze ispirati alla propria connessione con le storie e i personaggi, Pixar, Marvel, Star Wars e 20th Century, per supportare il partner di beneficenza ...

Parti per un'avventura stravagante con Topolino e i suoi amici GLENDALE, Calif."(BUSINESS WIRE)"Oggi,Games, in collaborazione con lo studio di sviluppo Dlala Studios,Illusion Island in tutto il mondo, un videogioco platform - adventure in 2D giocabile fino a 4 giocatori, disponibile solo per Nintendo Switch. Il gioco consente di tuffarsi in una ...Create 100 , campagna globale che celebra la creatività e segna 100 anni di storytelling del brand . Alcuni dei più celebri talenti di nuova generazione del mondo della moda, del cinema, ...Craig Gillespie , dopo le nomination agli Oscar ottenute con Tonya , ha diretto la serie Pam & Tommy (disponibile su+), in cui si raccontava il caso del furto del sex tape di Pamela Anderson e ...

Disney lancia la nuova campagna globale Create 100 per celebrare ... Media Key

Parti per un'avventura stravagante con Topolino e i suoi amiciGLENDALE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Oggi, Disney Games, in collaborazione con lo studio di ...Per inaugurare la comunicazione, la marca ha donato 1 milione di dollari alla fondazione per sostenere la realizzazione di desideri capaci di migliorare la vita delle bambine e dei bambini affetti da ...