Diretta calciomercato | Mahrez | addio al City | va in Arabia Le trattative LIVE

(Di venerdì 28 luglio 2023) ROMA - Sondaggi,, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima ...

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...La Juventus rinforza la difesa. I bianconeri stanno chiudendo con il Valencia per l'arrivo del difensore uruguaiano Facundo Gonzalez . La Roma stringe i tempi per l'arrivo di Renato Sanches dal Psg: ...Una vittoria contro la Svezia nella gara in programma domani (ore 9.30 italiane,su Rai 1) al Regional Stadium di Wellington consentirebbe all'Italia di festeggiare la qualificazione con 90' ...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live Sky Sport

Siamo solo al secondo match di questo Mondiale, ma è già tempo di partite decisive: l’Italia si gioca subito la qualificazione agli ottavi contro la Svezia. Dopo il 2-2 tra Argentina e Sudafrica, una ...L'ultimo caso ha riguardato le frasi sessiste pronunciate in una telecronaca sui mondiali di nuoto, ma i precedenti sono diversi e le difficoltà a cambiare le cose sono strutturali ...