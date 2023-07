(Di venerdì 28 luglio 2023) Tra le diete estive più gettonate c’è quella del “”. Ma dalla scienza arriva un monito inquietante. Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare delladel. È un po’ il tormentone di questa calda estate, con il caldo torrido che ci toglie anche la voglia di mangiare. Ma quella dell’astinenza programmata dal cibo, in realtà, è una moda diffusa ormai da tempo. Complice anche la sponsorizzazione di celebrities come Jennifer Aniston, Kourtney Kardashian e Gwyneth Paltrow, e l’approvazione di medici e nutrizionisti che ne esaltano i benefici. Ora, però, dal mondo della scienza giunge un’altra verità. Secondo alcuni scienziati, limitare il consumo di alimenti a una ridotta finestra temporale diurna nuoce potenzialmente alla salute. ...

... che ha già tolto la valorizzazionegiornalismo d'inchiesta dal contratto di servizio " introducendo invece lamediterranea " giochi in questo modo con l'informazioneservizio pubblico. ...... oppure seguire unavegetariana per almeno un anno, oppure ancora sostenere programmi di ... Francesco torna in Portogallo per la seconda volta, dopo la visita al Santuario di Fatima avvenuta...... che ha già tolto la valorizzazionegiornalismo d'inchiesta dal contratto di servizio - introducendo invece lamediterranea - giochi in questo modo con l'informazioneservizio pubblico. ...

Dieta del digiuno intermittente, la scoperta allarmante che preoccupa: fai molta attenzione Grantennis Toscana

Federico Fashion Style si sta godendo le sue vacanze estive a Otranto in Puglia e tra un bagno in piscina e un po' di relax sotto l'ombrellone, si sta divertendo anche a rispondere ...L'attore mantiene una dieta sana ed estremamente rigida, ma, al di fuori delle riprese, si concede lo stesso qualche piccolo sfizio.