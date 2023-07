(Di venerdì 28 luglio 2023) Al Mondiale di Milano c'è una tifosa speciale, che non perde un incontro degli atleti azzurri e dopo ogni loro stoccata vincente festeggia come se fosse in pedana con loro. Stiamo parlando della ...

Stiamo parlando della campionessa olimpica Elisa Di, che oggi ha voluto condividere con noi il suo amore per la scherma. Ci ha pensato Elisa Di, non a caso sua ex allieva, legata a lui anche da un sentimento, a lanciare l'urlo che servisse da sveglia al mondo azzurro del. Chi doveva intendere, ha ...Nel 2010 a Parigi, campionessa mondiale si e' laureata Elisa Diche in finale ha ... La prima doppietta azzurra neldonne risale all'edizione di Vienna 1983 con Dorina Vaccaroni oro e ...

Di Francisca: "Il fioretto azzurro può vincere tutto, Volpi la mia erede" La Gazzetta dello Sport

La campionessa olimpica a Milano per i Mondiali: “Il gruppo delle fiorettiste più unito del nostro, Marini un grande protagonista. La mia missione rendere la scherma più popolare. La vicenda della Kh ...I Mondiali di scherma in corso a Milano, regalano un’altra grande gioia all’Italia: il 23enne Tommaso Marini conquista la medaglia d’oro nel fioretto, ...