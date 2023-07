Detenuti con reddito di cittadinanza | sequestrati 207mila euro

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIntascavano ildiillecitamente, perché non avevano mai dichiarato di essereo di avere almeno un componente il proprio nucleo familiare in carcere: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Napoli che ha sequestrato oltrea 23 indagati – trae loro familiari – grazie ai controlli incrociati eseguiti dai finanzieri di Casalnuovo di Napoli che hanno preso in esame le informazioni acquisite dalla casa circondariale napoletana di Secondigliano e quelle presenti nelle banche dati dell’Inps. I militari hanno notificato agli indagati un decreto di sequestro emesso dal gip al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

