“Denuncia già partita” Mara Venier | la scoperta choc e il necessario provvedimento

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 28 luglio 2023) Sicuramente e purtroppo non è la prima volta che succede, sul web puntano sempre le persone famose per riuscire a sembrare più credibili e truffando così le persone. Aè toccato più di una volta e negli anni si è dovuta difendere pubblicamente, mettendo in salvo gli utenti. Il suo sfogo su Instagram. Lei è la regina della domenica, le persone sono abituati a trascorrere con lei i pomeriggi in famiglia prima dell’esordio di una nuova settimana. Quale figura quindi più rassicurante, affidabile per il pubblico se non quella di? L’icona di Domenica In si è trovata ancora una volta a doverre una truffa.costretta are: cosa è successo In questo spiacevole caso, l’ennesimo che le tocca ...