Dembelé | il Psg vuole pagare la clausola di 50 milioni

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il Psg vorrebbe piazzare un grande colpo dal Barcellona, ovvero Ousmane. L’ala d’attacco francese lo scorso anno si è alternato con Raphinha e vorrebbe una squadra che gli garantisse un posto da titolare. Secondo Rmc Sport: “Il Psg sta per chiudere uno dei colpi più interessanti del mercato: Ousmaneè molto vicino a firmare per i parigini. L’attaccante del Barcellona, molto amico di Kylian Mbappé, ha unarescissoria da 50di euro che può essere attivata fino al 31 luglio. Il giocatore è attratto dal progetto parigino. E’ inoltre molto apprezzato da Luis Enrique. Dopo il 31 luglio, lasarà di 100di euro. Il Psgquindi acquistarlo subito. In uno scenario ideale, il Psg vedrebbe un tridente con Mbappé che gioca a ...

... anche se dovesse rimanere tutta la stagione in tribuna come avrebbe minacciato il. Che dal ... Kane e Vlahovic, in cima alla lista dei desideri - riporta "As" - ci sarebbe Ousmane. Il ...Più i giorni passano, più ilavrà necessità di vendere il giocatore e abbassare le sue pretese economiche per non ritrovarsi a perdere a zero un asset multimilionario. Ed è qui che la cifra ...In Arabia anche l'ex Lione Moussa: i colpi più importanti di questa sessione estiva. ... Sarà allenato da Gerrard: lascia l'Europa dopo le esperienze con le maglie di(dove è cresciuto), ...