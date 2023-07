Delirio di Zelensky | pronti a reintegrare la Crimea

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il leader ucraino appare decisamente scollato dalla realtà. “Possiamorapidamente lanel tessuto statale dell’Ucraina”, ha detto ieri Volodymyr. “Ho avuto incontri importanti di preparazione di eventi internazionali per agosto, tra cui la Piattaforma di– ha spiegato il presidente ucraino- Stiamo anche preparando un elenco di misure di de-occupazione per la. Passi completi: sicurezza, economia e sociale”. La controffensiva ucraina arranca, ma il presidente Volodymyrannuncia obiettivi surreali E ancora: “La, come il resto dell’Ucraina sarà libera, libera da tutti i mali russi, a cominciare dai missili russi”, ha aggiunto, invitando i russi a “considerare di tornare a casa in Russia mentre il ponte di ...