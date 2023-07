Delega fiscale | via il penale per aziende e Paperoni stranieri che collaborano con le Entrate E stop alle sanzioni per chi non versa ma è creditore della pa

(Di venerdì 28 luglio 2023) Secondo la relatrice Antonella Zedda (FdI) è un passo verso “fisco amico e giusto”, per le opposizioni un testo pieno di regali agli evasori. Di sicuro nel passaggio in commissione Finanze del Senato ladel governo Meloni ha imbarcato l’esclusione tout court (invece del precedente “ggerimento”) dellepenali, in particolare per dichiarazione infedele, per le imprese che aderiscono all’adempimento collaborativo con le: l’avevano chiesta Confindustria e Confcommercio, tre emendamenti identici di FdI, FI e Lega hanno provveduto. E al regime di dialogo con l’Agenzia saranno ammessi anche iche portano la residenza in Italia o comunque godono nella Penisola, anche tramite un trust, di un reddito complessivo di almeno 1 milione di euro. Sono stati ...

La prevede un emendamento a prima firma di Massimo Garavaglia (Lega) all'articolo 18, relativo alle sanzioni, del Ddldi riforma, approvato in commissione Finanze del Senato. Allo ...Revisione rimborsi Iva per razionalizzare e semplificare . E' stata riscritta la norma ribattezzata 'prelievo forzoso' dell'articolo 16 del Ddldi riformain merito alla procedura di pignoramento dei conti correnti. Nessuna soppressione come chiesto inizialmente da Az/Iv ma l'approvazione di emendamenti che espungono il termine ...Esito positivo processo penale valga per processo tributario . "Bene che nellasia saltata l'automazione del pignoramento dei conti: abbiamo denunciato con forza questo abuso e la maggioranza ci ha dato ascolto. Per quanto riguarda gli emendamenti che abbiamo ...

Delega fiscale, ok commissione Senato: via sanzioni penali ad aziende in regime collaborativo Il Sole 24 ORE

Il Senato boccia l'automazione del pignoramento del conto corrente per dire definitivamente addio alle cartelle esattoriali, ma la norma resta. Vediamo come.Gli emendamenti alla delega fiscale approvati in commissione Finanze del Senato "rappresentano un clamoroso condono preventivo che beffeggia tutti i contribuenti italiani onesti". (ANSA) ...