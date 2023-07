Decaro “I Comuni vogliono garanzie | hanno già speso i fondi del Pnrr”

... come per le piccole opere finanziate dal ministero dell'Interno, sono già stati realizzati e per cui sono stati già spesi 2,5 miliardi di euro", ha precisato. "Anche noi" ha aggiunto -......la rimodulazione dei finanziamenti si spostano sul programma RePowerEU tredici miliardi di euro di fondi Pnrr che erano stati assegnati ai", sottolinea il presidente dell'Anci Antonio...... la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei. La rimodulazione di tale ... tuttavia, non convincono l'Anci che con il presidente Antonio, ha chiesto al governo "garanzie ...

Decaro (ANCI): Per 13 miliardi di fondi PNRR dei Comuni il governo ... ANCI LOMBARDIA

ROMA (ITALPRESS) – “Sapevamo che c’era l’ipotesi di spostare risorse del Pnrr sul RePower. Nessuno però si aspettava che ci fosse l’ipotesi di spostare tre programmi interi dei Comuni legati al minist ...La cabina di regia presenta la proposta per Bruxelles. Tolte 9 misure per 15,9 miliardi, pure quelle sui beni confiscati. Ma sul rischio idrogeologico ci sarà recupero con altri fondi ...