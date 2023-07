De Meo | Renault | UE sposti al 2040 stop a motori endotermici

La richiesta proviene da Luca de, Ceo del Gruppo francese, formulata al termine dell'incontro sui risultati finanziari di, che nel primo semestre 2023 ha registrato vendite in crescita ...Luca dechiede a Bruxelles di rivedere le normative che segneranno per sempre il settore automobilistico ... ha detto all'Ansa l'amministratore delegato della, nonché presidente dell'...Come sappiamo, Deè sempre stato critico sulla nuova normativa , sia come CEOe sia come presidente di ACEA. Per De, Euro 7 non ha senso e le regole devono essere riviste. Uno dei ...

Auto, De Meo (Renault): La Ue ci ripensi, fine motori a benzina slitti al 2040

Uno slittamento di 5 anni permetterebbe di creare le condizioni che permettano di dare le necessarie dimensioni al mercato delle auto elettriche ...Renault: la UE sposti al 2040 lo stop ai motori endotermici. Il Ceo Luca de Meo analizza anche la difficile applicazione della norma Euro 7.