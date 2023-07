(Di venerdì 28 luglio 2023) Tanti progetti in ballo peril GF Vip. Uno su tutti ilal"Nina dei Lupi" L'articolo proviene da Novella 2000.

E' invece una Proiezione speciale Nina dei lupi di Antonio Pisu Italia, 2023, 104', con Sergio Rubini, Sara Ciocca, Sandra Ceccarelli, Cesare Bocci,. Un'improvvisa tempesta solare ...E' invece una Proiezione speciale Nina dei lupi di Antonio Pisu Italia, 2023, 104', con Sergio Rubini, Sara Ciocca, Sandra Ceccarelli, Cesare Bocci,. Un'improvvisa tempesta solare ...Proiezione speciale: Nina dei lupi di Antonio Pisu Italia, 2023, 104', con Sergio Rubini, Sara Ciocca, Sandra Ceccarelli, Cesare Bocci,. Un'improvvisa tempesta solare rende ...

Davide Silvestri dopo il GF Vip arriva al cinema in un nuovo film Novella 2000

Tanti progetti in ballo per Davide Silvestri dopo il GF Vip. Uno su tutti il nuovo film al cinema "Nina dei Lupi" ...Proseguono i giovedì in musica a Portoverde con la rassegna “ Note d’Estate ”. Dopo il live dei Kaimani Distratti, con il loro omaggio a Rino Gaetano, domani sera salirà sul palco di Piazza Colombo ...