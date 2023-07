David Silva | il ritiro dell’ultimo maghetto del calcio

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tramite dichiarazione pubblica in data 27 luglio 2023,, talentuosissimo giocatore spagnolo, ha ufficialmente annunciato il propriodalgiocato. Giunto ormai all’età di 37 anni, l’ex fuoriclasse del Manchester City tra tutte e della Nazionale iberica ha preso questa decisione drastica e sofferta in seguito ad un infortunio occorsogli durante la preparazione estiva con la Real Sociedad, sua ultima squadra, al legamento crociato anteriore. Immediate le dimostrazioni d’affetto via social da parte di tutti i suoi supporters e dei club in cui ha militato e per i quali ha sempre profuso il massimo impegno per trainarli verso grandi traguardi. In questo momento di commiato, andiamo a ripercorrere la sua carriera, attraverso le gioie regalate in campo e anche i momenti bui della carriera e della sua ...