Dalla call veloce alle immissioni in ruolo passando per le supplenze | i giorni decisivi QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Venerdì 28 luglio alle 14 | 30

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tante procedure in corso per il personale scolastico:in. La redazione di Orizzonteorganizza una puntata di, la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social. In collegamento Roberta(UilRua). Conduce Andrea Carlino. L'articolo .

... in tal senso, ha già potuto godere di uscite di spessore, come lo splendido Horizon:of the ... dunque, è un'occasione che non andrebbe persa, a prescindereportata dello sconto, anche e ...... anche dettaveloce. La domanda si potrà presentare dal 9 (ore 9) all'11 agosto 2023 (ore 9). ... 44, convertito con modificazionilegge 21 giugno 2023, n. 74. Gli aspiranti, di cui all'......alla procedura non è legata alla decadenzagraduatoria (la lettrice sarà depennata, com'è consapevole la stessa, in quanto rinunciataria), la risposta è negativa: non può partecipare alla...La procedura di immissione in ruolo con la mini call veloce. I destinatari Nel caso residuino posti da assegnare, dopo le nomine effettuate dalla GPS di prima fascia e dagli elenchi di sostegno della ...Si tratta di giorni chiave per la “call veloce”. È stata fatta chiarezza pure sulle eventuali assunzioni destinate al personale ata ...