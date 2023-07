Ancora un incidente che ha visto coinvolto unnella giornata di ieri mercoledì 26 luglio. Intorno alle 22 un uomo di 39 anni ha chiamato ...quanto il mezzo è stato in grado di allontanarsi...Il nostrostilizzato è diventato una icona nell'abbigliamento outdoor. Perché, quando un ... dunque, la persona, e che ha inizio già in azienda: "Abbiamo ereditatononno Sandro, che è ...Ildopo l'impatto ha percorso alcuni metri ma poi è morto per il colpo subito. Illesa la ...primo agosto attivo ZeroCoda: appuntamento online per evitare attese o file La tua pubblicità ...

Dal capriolo al gheppio, super lavoro per la polizia provinciale L'Eco di Bergamo

A Castione l'initervento del nucleo ittico-venatorio ha permesso la cattura di un capriolo intrappolato, poi liberato nei boschi ...Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza, controllo e soccorso della fauna selvatica in difficoltà della Polizia provinciale di Bergamo. Su richiesta di alcuni cacciatori locali, una pattuglia del ...