Da UniBg 700.000 euro per favorire l’uso di mezzi pubblici e bici

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 28 luglio 2023) MOBILITÀ. Dal 1° agosto e per i prossimi due anni, l’Università di Bergamo conferma l’impegno a favore della mobilità sostenibile tra i suoi studenti, docenti e dipendenti: finanziamento per accedere ad abbonamenti a tariffe ridotte sia per l’utilizzo dei bus sia, per la prima volta, dellatradizionale o a pedalata assistita.