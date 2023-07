Da inizio pandemia 320mila contagi su lavoro | 901 morti

Dall'della, sono stati denunciati all'Inail 320.724 contagi professionali e sono stati registrati 901 decessi. Lo fa sapere l'Inail con il suo ultimo bollettino spiegando che i contagi ......Eventi Nero su Bianco Dillo a TeleRama STREAM News Ticker [ 12/07/2023 ] Oss arruolata in, ... cosa spostare, riesco a fare due o tre sopralluoghi, di solito sempre dall'della primavera. ......Eventi Nero su Bianco Dillo a TeleRama STREAM News Ticker [ 12/07/2023 ] Oss arruolata in, ... I kit da gara verranno presentati per l'della stagione.Dall'inizio della pandemia, sono stati denunciati all'Inail 320.724 contagi professionali e sono stati registrati 901 decessi. Lo fa sapere l'Inail con il suo ultimo bollettino spiegando che i contagi ...Dall'inizio della pandemia, sono stati denunciati all'Inail 320.724 contagi professionali e sono stati registrati 901 decessi. (ANSA) ...