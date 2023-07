Da importate a epidemiche | la tropicalizzazione del clima apre le porte a nuove malattie infettive Gli scienziati | “Rischio concreto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Altro che effetto farfalla, la prospettiva è un drammatico effetto zanzara. La crisitica – che sta così duramente colpendo il nostro paese in questi giorni – potrebbe portare in Europa e in Italia un ulteriore danno collaterale a lungo termine:che non sono propriamente delmediterraneo come West Nile, Dengue, Chikungunya e persino Zyka. Infezioni già presenti che però rischiano di diventare. Ladel, con gli inverni tiepidi o addirittura caldi (si pensi all’ultimo che abbiamo vissuto nel nostro paese) e la primavera anomala hanno già iniziato a far aumentare i casi. Ed è notizia dei giorni scorsi la conferma di casi di Dengue a Jesi e Parma. C’è anche un allarme dell’Oms perché i casi nel mondo ...