Da Guardia a Castelvenere | domenica 30 un percorso di trekking nei vigneti di Sannio Falanghina

(Di venerdì 28 luglio 2023) Sarà unadi sport e amicizia, all’insegna della natura e del paesaggio, quella di30 luglio, in un evento organizzato dalle Pro Loco diSanframondi e di. Emozioni e passi: da borgo a borgo tra… Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

...appoggio a quanto affermato dal collega Amedeo Ceniccola che si è dimesso dalle sue funzioni di responsabile AFT diSanframondi (comprendente San Lorenzo Maggiore, San Lupo,, ......appoggio a quanto affermato dal collega Amedeo Ceniccola che si è dimesso dalle sue funzioni di responsabile AFT diSanframondi (comprendente San Lorenzo Maggiore, San Lupo,, ...

Infornata medici di base, in 28 per tappare i buchi ilmattino.it

L'Asl colma le carenze per l'assistenza primaria (medici di base) e per la guardia medica attraverso il reclutamento di 28 professionisti in un colpo solo. Sono 18 i medici di ...