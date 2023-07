Il carnevale si tiene ogni anno alla fine di luglio in concomitanza con lanazionale di, il 26 luglio, un evento che i cubani aspettano con impazienza e si preparano con entusiasmo durante ......il via a questa nuova edizione dell'appuntamento che unisce tutto il comune in una grande. La ... Prima di lasciare spazio alla musica: al mandolino di Antonio Stragapede, ai Dirotta sue al ...... più di 30 tournèe internazionali e diversi premi e riconoscimenti ae all'estero. Ma anche ... Ci auguriamo che anche le associazioni di ballo presenti in città partecipino a questa, ...

Cuba, festa in strada per i 70 anni della rivoluzione cubana - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Milano, 28 lug. (askanews) - I cubani partecipano al Carnevale di Santiago de Cuba, che celebra il 70° anniversario del fallito attacco alla caserma Moncada da parte di un piccolo gruppo di rivoluzion ...È tutto pronto sul palco dell'antico teatro romano di Nora per l'avvio del Nora Jazz Festival. Sabato 29 luglio, ore 21. (ANSA) ...