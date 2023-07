Cuadrado | che rivelazione! Vicino ad altri club dell’Argentina?

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 luglio 2023) Juanè da pochi giorni un nuovo giocatore dell’Inter e ha già esordito contro l’Al-Nassr. Il terzino ha rivelato un segreto del suo passato calcistico. PASSATO – Juanha fatto importanti rivelazioni a DirectvGo. Il calciatore appena arrivato all’Inter ha detto: «Ho fatto prove a River Plate, Boca Juniors, Nueva Chicago e Tiro Federal. Quella a cui sono arrivato piùè stata Federal Tyre. stavamo per firmare, ma non so cosa sia successo e sono tornato a Medellin». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati