Criscitiello | «Inter e Milan sorreggono il mercato Piccola frenata»

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nonostante le molte trattative in corso, i colpi di calciocontinuano a latitare per le squadre di Serie A. Tranne perche, fra entrate e uscite, stanno sorreggendo il calcioitaliano. Come ribadito anche da Michelea SportItalia.– Questo il pensiero di Michelesull’immobilismo delle squadre di Serie A – tra entrate e uscite – sul calcio: «Negli ultimi giorni abbiamo visto unasul, dopo un mese di luglio all’insegna di. Leesi hanno sorretto ilitaliano tra entrate e uscite».-News - Ultime ...

Si sofferma sulle prime indicazioni che arrivano dal mercato Michelenel suo editoriale per sportitalia.com, questi i passaggi salienti... in queste ore i dirigenti del club sono a Milano per trattare la sua cessione, con Milan, Napoli eche hanno espresso a più riprese il loro interessamento e hanno incontrato la dirigenza ...Dedica un paragrafo anche alle milanesi Michelenel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principali

Criscitiello: "Mercato italiano sorretto dalle milanesi, le altre squadre ... L'Interista

Michele Criscitiello ha fatto il punto sul mercato italiano tirando in ballo anche il Napoli che non ha ancora chiuso alcun acquisto ufficiale.Mancano ancora diverse settimane al ritorno in campo delle squadre italiane per il campionato di Serie A e un po' tutte stanno cercando di chiudere diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Ne ...