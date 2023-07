Costiera Amalfitana | da Salerno a Sorrento | 70 km di meraviglie

(Di venerdì 28 luglio 2023) Un itinerario mitico - Un sogno ad occhi aperti, più che un percorso, 70 km da assaporare lentamente, per non perdendosi nulla dei suoi gioielli storico artistici e della bellezza della sua natura. La ...

Salerno - Una città che vale la pena di visitare è Salerno, che dellaè un po' la porta. Sotto i Normanni, che ne fecero fino al 1127 la capitale dei propri domini nell'Italia ...Sempre in questi giorni, il protagonista di Toro Scatenato e Taxi Driver è stato in visita anche in penisola Sorrentina e in. Iscriviti alla newsletter - - > - -Il borgo più piccolo d'Italia avrà così, per la prima volta, un pontile di approdo che consentirà i collegamenti marittimi con i principali centri dellae della Penisola ...

Il dispositivo delle targhe alterne lungo la statale Sorrentina continua a perdere pezzi. Il Tar concede il via libera anche ai proprietari di seconde case in costiera. I giudici amministrativi hanno ...La C ostiera Amalfitana, tra i golfi di Salerno e Napoli, è uno degli itinerari più fotografati al mondo, tutelata dall’Unesco fin dal 1997 come Patrimonio dell’Umanità. Amatissima dai turisti non ...