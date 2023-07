Così mi immagino ora una lettera di Alain Elkann a Maurizio Molinari

(Di venerdì 28 luglio 2023) Gentile direttore, Le scrivo questa mia utilizzando la penna stilografica Montblanc donatami dalla Principessa Baume Mercier, il cui uso tanto scalpore sollevò nel mio recente reportage sul Suo giornale. Ebbene, direttore, Le rivelo di essere stato molto sorpreso dal clamore sollevato dalle mie righe precedenti (peraltro ispirate dalla mia adorata Recherche, volume secondo, quello su Sodoma e Gomorra). Non avrei mai creduto che quel resoconto del mio fastidiosissimo voyage verso la penosa cittadina di Foggia potesse risultare tanto invitante da chi si trastulla sulla cosiddetta “rete internet”. Ahimè, sono ormai troppo lontani i tempi in cui noi privilegiati potevamo irridere alle volgarità del rude volgo, ancorché arricchito con commerci che non voglio qui neanche immaginare. Lanzichenecchi è una definizione troppo blanda per i giovinastri senza pedigree che invadono i nostri spazi ...

