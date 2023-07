Cos’è il golden cross nel trading

Leggi su blockworld

(Di venerdì 28 luglio 2023)è un termine diutilizzato nell’analisi tecnica per descrivere l’incrocio di due medie mobili. Ilsi verifica quando la media mobile a breve termine (di solito 50 giorni), supera la media mobile a lungo termine(di solito 200 giorni). questo segnale diè considerato rialzista e può indicare un inversione di tendenza al rialzo. Ad esempio nel grafico del prezzo di ethereum, si può notare che la medie mobili a 50 e 200 giorni si stanno avvicinando per formare un. Tuttavia come per qualsiasi altro indicatore tecnico, non è infallibile e non dovrebbe essere utilizzato da solo per prendere decisioni di. È importante considerare anche altri fattori come il volume di ...