Cosa ci ha insegnato Cairo | il commovente messaggio per Purgatori

(Di venerdì 28 luglio 2023) "Una persona bella, un grande amico, una persona con cui stavi bene, mai divisivo, veramente una grande perdita. La sua eredità è quella di avera tanti giornalisti di non fermarsi mai davanti a delle apparenti verità, andare avanti nella ricerca, fare un vero giornalismo di inchiesta, farlo con grande attenzione alle fonti, molto documentato. Non fermarsi alla prima, alla più facile. Non cercare scorciatoie ma andare dritti senza accettare verità che appaiono a prima vista confermate". Il presidente diCommunication e di RCS MediaGroup, Urbanoricorda il giornalista Andreaprima dei funerali nella 'chiesa degli artisti' a Roma, del giornalista scomparso lo scorso 19 luglio.