Cosa c’è nella dichiarazione congiunta firmata da Meloni e Biden

(Di venerdì 28 luglio 2023) Stati Uniti e Italia “hanno ribadito l’incrollabile alleanza, il partenariato strategico e la profonda amicizia tra gli Stati Uniti e l’Italia”. È quanto si legge al primo punto della lungadi Joe, presidente degli Stati Uniti, e Giorgia, presidente del Consiglio italiano, diffusa al termine del loro incontro alla Casa Bianca. I legami tra i due Paesi e i due popoli, si legge, “sono radicatistoria, nell’affinità culturale ecooperazione economica e “si fondano su valori e principi condivisi – democrazia, libertà, rispetto dei diritti umani, rafforzati dall’obiettivo comune di promuovere la pace e la sicurezza, aumentare la prosperità e far progredire la sostenibilità in tutto il mondo”. IL SOSTEGNO ALL’UCRAINAe ...

c'è nell'estratto conto INPS L'estratto conto riassume in una tabella le tipologie di contribuzione (lavoro dipendente, contributi figurativi, disoccupazione, malattia, lavoro agricolo ...Indiceentra nel nuovo PNRR: il RepoweEU Superbonus per famiglie a basso redditoesce dal PNRR Misure potenziatesuccede adessoentra nel nuovo PNRR: il RepoweEU Si tratta del ...... "Non ci hanno mai posto la questione didebba fare l'Italia". L'Africa Nella dichiarazione congiunta ampio spazio viene poi dedicato ai rapporti con l'Africa che sarà al centro anche del ...