Corsa al pronto soccorso per Salmo | saltano due concerti

(Di venerdì 28 luglio 2023) Brutto incidente per, finito ina Roma dopo essersi tagliato al braccio. Il rapper ha deciso di condividere l’accaduto con i suoi fan su Instagram, mostrando nelle story la fasciatura e le infermiere intente a bendare l’arto sanguinante. Stando al suo racconto, il cantante di Olbia avrebbe urtato una porta in vetro le cui schegge lo avrebbero ferito, costringendolo allain ospedale. “Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio. Sono stato molto fortunato” commenta sul social. “Ringrazio i ragazzi deldi Roma per avermi ricucito”. Poi si rivolge ai fan: “Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi”. Vi raccomandiamo... ...

