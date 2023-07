Corsa al pronto soccorso per Salmo | saltano due concerti

(Di venerdì 28 luglio 2023) Brutto incidente per, finito ina Roma dopo essersi tagliato al braccio. Il rapper ha deciso di condividere l’accaduto con i suoi fan su Instagram, mostrando nelle story la fasciatura e le infermiere intente a bendare l’arto sanguinante. Stando al suo racconto, il cantante di Olbia avrebbe urtato una porta in vetro le cui schegge lo avrebbero ferito, costringendolo allain ospedale. “Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio. Sono stato molto fortunato” commenta sul social. “Ringrazio i ragazzi deldi Roma per avermi ricucito”. Poi si rivolge ai fan: “Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi”. Vi raccomandiamo... ...

... per fare questo lo stabilimento doveva funzionare a "vuoto",ad accogliere, oltre a nitrato ... Si pensò anche nei primi momenti di coinvolgere l'Enteall'Anello, per mettere in scena una ...13:26 GP Belgio LIVE timing Fan di Autosprint , è tuttoper il GP del Belgio da seguire anche qui con la nostra tabella aggioranta in tempo reale e ...sul Kemmel si è preso la testa della. ...La vettura ha terminato la suacontro alcune piante, dopo aver oltrepassato alcuni prati. Sul ... il soccorso alpino e speleologico valsabbino e i volontari diemergenza di Agnosine. ...

Transcivetta Karpos: tutto pronto per l'edizione 2023. I favoriti... Corsa in montagna

Non solo Juventus e Inter in lotta sul calciomercato per provare a strappare dal Monza il terzino Carlos Augusto: rebus più complicato dalla Serie A ...Il belga si è detto però convinto di poter riconquistare la maglia iridata, spiegando di sentirsi pronto "a vincere qualsiasi corsa di un giorno".