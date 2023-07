Corriere dello Sport – Tesoretto Fiorentina | ecco Sutalo e Beltran

(Di venerdì 28 luglio 2023) 2023-07-27 20:01:06 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: FIRENZE – Un’estate da quasi 60 milioni in cassa. Forse la più ricca della gestione Commisso, superiore persino a quella del 2020, quando fu ceduto all’ultimo tuffo Chiesa alla Juventus per 55 milioni. Se nel giro delle prossime 48 ore anche l’affare relativo alla cessione di Amrabat andrà in porto (trovato l’accordo tra il centrocampista e il Manchester United, da qualche giorno la palla è passata sui piedi dellache dovrà sottoscrivere un’intesa con i Red Devils) il rischio – si fa per dire – concreto è che la somma record che il club viola incamererà dalle cessioni ultimate solo nell’ultima settimana possa trasformarsi in un bottino mai così invitante. Ma anche (ed è la speranza di Firenze) nel miglior incentivo che ...

ROMA - Matias Vina è a un passo dal Sassuolo . Il difensore uruguaiano classe 1997, reduce da un'esperienza in prestito al Bournemouth , potrebbe lasciare nuovamente il club giallorosso: è nel mirino ...TORINO - La Juve , sempre alla ricerca di giovani promesse, sembra essere pronta ad accoglierne una nuova. Si tratta di Facundo Gonzalez, difensore centrale uruguaiano ventenne (è nato il 6 giugno ...Anche a distanza di anni e con maglie diverse, certi legami rimangono per sempre nel calcio. È il messaggio condiviso da Juan Cuadrado , che in occasione della sua prima partita con l'Inter ha ...

