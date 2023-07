Corridoio VIII | Tajani a Brindisi | Da qui si lavora per pace e sicurezza nel mondo

Lo ha detto il vicepremier e titolare della Farnesina, Antonio Tajani, a margine del vertice tra i ministri degli Esteri di Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord e Albania dedicato al...... al Centro servizi globale delle Nazioni Unite (Ungsc) di Brindisi insieme agli omologhi di Bulgaria, Mariya Gabriel, e Macedonia del Nord, Bujar Osmani, in citta' per ilpaneuropeo...... poiché creano un ambiente favorevole alla cooperazione internazionale, promuovendo la competitività e l'innovazione nel contesto delPaneuropeo numero 8. Brindisi, con la sua posizione ...'Anche da qua si lavora per la pace e la sicurezza'. Lo ha detto il vicepremier e titolare della Farnesina, Antonio Tajani, a margine del vertice ...Le immagini della visita del vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, al Centro servizi globale delle Nazioni Unite (Ungsc) ...