Correa non riesce a scuotersi | con l’Al Nassr altra prova negativa

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 luglio 2023)ha sprecato un’occasione. Nell’amichevole tra Inter e All’argentino è partito titolare ed è risultato il peggiore in campo. ALTRO FLOP – L’amichevole tra Inter e Alnon è stata la partita di. Nemmeno questa volta l’argentino è riuscito adi dosso il suo eterno torpore. Inzaghi lo ha mandato in campo dal primo minuto, come titolare in coppia con Lautaro Martinez. Ma, esattamente come visto nella scorsa stagione, non basta la fiducia a sbloccare il Tucu. ERRORI E TIMIDEZZA –controè risultato il peggiore in campo. Una presenza, ancora una volta, troppo limitata. Troppo morbida. L’argentino aiuta lo sviluppo della manovra coi suoi movimenti negli spazi, ma poi non ...