Controlli nel centro storico della capitale | tre arresti

(Di venerdì 28 luglio 2023) I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la ProcuraRepubblica di Roma, hanno eseguito nelle ultime ore un’intensa attività di controllo nell’area del, finalizzata a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e per fare percepire a turisti e cittadini la presenza dello Stato, a conferma dell’attenzione che l’Arma ripone in tutta Roma.sono stati effettuati, nelle aree delmaggiormente frequentate dai turisti e a bordo dei mezzi pubblici e presso le stazioni metro. Un cittadino straniero di 24 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato mentre cedeva 3 dosi di “crack”; una donna straniera di 24 anni è stata arrestata per furto ...