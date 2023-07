Controlli antidroga a Scampia | sequestri e arresti

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel quartiere napoletano dii carabinieri della compagnia Stella hanno effettuato una serie di perquisizioni setacciando i diversi lotti presenti con una serie di perquisizioni. Nel lotto K i carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto e sequestrato 970 grammi di hascisc e diverso materiale per il confezionamento e la preparazione dello stupefacente: un coltello, un tagliere e un bilancino di precisione. La droga era nascosta all’interno del vano contatori elettrici presente nell’androne del palazzo. Isi sono poi estesi nella vela rossa – il lotto M – e lì i militari hanno arrestato per spaccio un 28enne del posto. L’uomo è stato notato mentre cedeva diverse dosi tra cocaina ed eroina ad alcuni clienti ed è stato bloccato, nelle sue tasche anche 100 euro. I carabinieri hanno invece arrestato ...

Nel quartiere napoletano di Scampia i carabinieri della compagnia Stella hanno effettuato una serie di perquisizioni setacciando i diversi lotti presenti con una serie di perquisizioni.