Contrasto agli ormeggi abusivi a Mergellina

... sono stati scoperti dai funzionari ADM e dalle Fiamme Gialle della Tenenza del Gran San Bernardo durante le continue attività die prevenzioneilleciti valutari. In particolare, un ...... negli ultimi cinque anni, molto è stato fatto in termini di prevenzione eper arginare ... Ringrazio, fra gli altri, gli agenti della Polizia Municipaleordini del Comandante Antonio ...... con una funzionalità direttainteressi americani, che diventano con la Nato in Europa una ...riguarda gli attendamenti nelle piazze come protesta verso il caro affitti e di fatto ilal ...

L'impegno della Protezione civile comunale nel contrasto agli ... Live Comune di Venezia

Oltre 70.000 franchi svizzeri non dichiarati, prevalentemente in banconote da 1.000, sono stati scoperti dai funzionari Adm e dalla Guardia di finanza della Tenenza del Gran San Bernardo durante le at ...I funzionari ADM e i militari della Guardia di Finanza hanno provveduto al sequestro del 50% della somma eccedente la franchigia, per un controvalore di 31.753 euro ...