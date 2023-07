Consolati all’estero | cresce la protesta dei connazionali

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 28 luglio 2023) Credevamo che quelle raccapriccianti storie, più volte narrateci, accadute all’interno di moltiitaliani nel mondo, in particolare in Sudamerica, fossero episodi marginali, limitati, per di più poco veritieri e soprattutto poco documentati, Ma quando ci siamo accorti che la triste storia continuava a ripetersi senza sosta in molti (non tutti, va chiarito, ma anche se fosse uno solo sarebbe già troppo) deiitaliani nel mondo, soprattutto in quelli latino-americani, abbiamo finalmente realizzato che si era ormai giunti alla configurazione tangibile della creazione all’interno delle sedi consolari di vere e proprie agenzie d’affari, in taluni raccapriccianti casi persino orchestrata dalla malavita locale. Orribile la definizione di agenzie d’affari attribuita ad organismi pubblici, quali le sedi consolari italiane ...