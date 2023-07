Consigli fantacalcio | Djibril Sow | perché comprarlo

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 28 luglio 2023), alla scoperta diSow, prossimo acquisto della Lazio per sostituire Milinkovic Savic:. C’erano diversi dubbi su chi avrebbe potuto sostituire Milinkovic Savic e questi sono stati immediatamente fugati: la Lazio ha ormai chiuso per l’arrivo di Sow dall’Eintracht Francoforte, un investimento da 16 milioni per il classe ’97, in scadenza Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.