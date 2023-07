Congresso World Archery | Mario Scarzella eletto vice presidente

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 luglio 2023) IlFITARCO ?e della Federazione Europeaè statoè statoquesta mattina con oltre il 62% dei voti al 55°elettivoin svolgimento a Berlino, sede dei ?Campionati Mondiali di Qualificazione Olimpica per Parigi 2024? che prenderanno il via martedì.ha commentato così la vittoria nelle elezioni: “Sono davvero soddisfatto per tutto il nostro Paese. La notizia più bella è che tutti gli italiani candidati sono stati eletti alla prima votazione e questa è la testimonianza del buon lavoro che stiamo svolgendo in ambito internazionale con i nostri rappresentanti. Per quanto mi riguarda ringrazio l’assemblea per la fiducia che mi ha nuovamente accordato. Dopo 20 anni di ...