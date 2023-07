Conference League | la UEFA esclude la Juventus dalla Conference League

(Di venerdì 28 luglio 2023) 2023-07-28 19:29:42 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: D.urante la stagione 2022-23, il Prima Camera del CFCB, presieduta da Sunil Gulatiha aperto inchieste al Juve e Chelsea per possibili violazioni delle regole relative alle licenze per clube al fair play finanziario. La Prima Camera del CFCB ha concluso che la(m) ha violato il quadro normativo dellae ha violato l’accordo di conciliazione firmato nell’agosto 2022. Di conseguenza, la Prima Camera del CFCB ha risolto l’accordo transattivo concluso con il club e ha deciso: dire lacompetizionemaschile per club 2023/24 e imporre al club un ulteriore contributo finanziario di 20 milioni di euro. Di ...

... esce dalle acque limacciose della giustizia sportiva internazionale (leggi Uefa) accettando la squalifica di un anno dallae la multa da venti milioni di euro (dieci con la ...Nientee multa da 20 milioni di euro per la Juve : è questa la decisione della UEFA , che ha deciso di escludere i bianconeri dalle coppe europee per la stagione appena iniziata. La Juve ...La Juventus è ufficialmente fuori dalla prossimaa cui si era qualificata stando ai risultati sul campo e al piazzamento, considerando la penalizzazione, nella classifica di campionato. Al di là della sanzione pecuniaria inflitta ...

Juventus fuori dalla Conference League, esulta e va in Europa la Fiorentina TUTTO mercato WEB

La Juventus è stata esclusa dalla Conference League 2023-2024 per aver violato il settlement agreement. Per l’Italia giocherà quella competizione la Fiorentina.La Juventus è ufficialmente esclusa dalla Conference League e per un anno sarà fuori dalle Coppe. La sentenza della Uefa è arrivata in data odierna ed è ...