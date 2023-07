Conference League 2023 2024 | secondo turno preliminare | goleada all’andata per Ferencvaros e Gent

(Di venerdì 28 luglio 2023) Gol ed emozioni nella serata in compagnia della, per la quale in questo giovedì 27 luglio si sono disputate ben 42 partite valide per l’andata del. Spiccano le vittorie molto larghe, che chiudono dunque la pratica in vista dle ritorno, da parte del, che piega per 4-0 lo Shamrock Rovers grazie ai gol di Siger, Ramiez, Traore e Varga e del, che passa per 5-1 sullo Zilina a opera dei gol di Orban, De Sart, Cuypers (doppietta) e Watanabe, inutile la rete ospite di Kapralik. 3-0 che sa di terzoper il Bodo/Glimt che supera i Bohemians, per il Maccabi Tel Aviv sul Petroclub, con un gol dell’intramontabile Zahavi, e del Club Brugge sull’Aarhus, con Buchanan ad aprire le danze. Negli altri ...

Poi il passaggio alla Roma: con i giallorossi in una stagione e mezzo totalizza 48 presenze, 6 reti con altrettanti assist e conquista la21/22. Nell'ultima parte della scorsa ...Se la Juve dovesse essere squalificata per un anno dalle competizioni europee, sarebbero infatti proprio i viola a subentrare in, in virtù dell'ottavo posto in campionato. In questa ...A suon di prestazioni arriva così alla Roma: con i giallorossi in una stagione e mezzo totalizza 48 presenze, 6 reti con altrettanti assist e conquista la21/22. Nell'ultima parte ...

Juve, quale futuro per Facundo Gonzalez Due possibilità, decide Allegri sul giovane centrale uruguaiano È la notizia della serata: la Juve ha chiuso il colpo Facundo Gonzalez, centrale uruguagio clas ...La Fiorentina capirà se potrà disputare la Conference League per il secondo anno consecutivo oppure no Firenze, 27 luglio 2023 – L'attesa è finita. O almeno è quello che pensa la Fiorentina in base ...