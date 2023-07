Condannato per uno stupro di gruppo a Rimini | arrestato a Napoli

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoperdi, furto e lesioni personali, reati commessi anel 2016, un 26enne marocchino è stato rintracciato dalla polizia in un albergo di corso Novara, a, ed. Deve scontare la pena di 6 anni, 7 mesi e 23 giorni di reclusione. L’arresto è stato eseguito stamani dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso il 30 marzo 2022 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

