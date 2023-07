Concorso truccato | blitz dei Carabinieri nei Comuni di Roccamonfina e Minturno

Ilsi sarebbe dovuto tenere poco dopo la perquisizione, ma è stato bloccato perché c'era il rischio che fosse stato. O almeno è questa la voce arrivata alle orecchie degli ...Nata in Veneto e trasferita a Roma con un, vive tutte le difficoltà di una immigrata del Nord al Sud. Un personaggio nato sui social dall'idea della attrice che la interpreta, ...... dopo aver dedicato spazio in negozio e online alla promozione dei sedici titoli in, in ... indossa un maglione preso alla Caritas, hain modo maldestro la sua pelle scura, ma è una ...

Blitz al Comune di Roccamonfina, concorso truccato: 13 indagati L'Occhio di Caserta

Indagine al Comune di Roccamonfina sul concorso per "istruttore contabile amministrativo": sono 13 gli indagati, a vario titolo, per falso ideologico e rivelazione segreto istruttorio ...L’attore interpreta un centenario in cerca della mamma. Al suo fianco, nel film di Bardani, c’è Valerio Lundini ...