Concorso Azienda Ospedaliera di Catania | 1 Posto da Dirigente

(Di venerdì 28 luglio 2023) Conferimento dell'incarico a rapporto esclusivo di direttore della struttura complessa geriatria E' indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di 1 incarico, a rapporto esclusivo, di direttore della struttura complessa geriatria. Bando diL'estratto del bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie speciale concorsi - n. 9 del 30 giugno 2023 ed il testo integrale sul sito internet: www.ospedale-cannizzaro.it Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 24 agosto 2023 Approfondimenti Bando Integrale Scadenza: 24 agosto 2023 Gazzetta Ufficiale GU n.56 del 25-07-2023 Concorsi non Scaduti Altri Concorsi in Sicilia