Concorso ASL Cuneo | 1 Posto da Dirigente

(Di venerdì 28 luglio 2023) Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di radiologia di Mondovi’ In esecuzione alla deliberazione n. 233 del 4 luglio 2023 e’ indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Neurologia Mondovi’. Bando diIl testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 28 del 13 luglio 2023 e sul sito www.aslcn1.it/ - sezione concorsi e avvisi. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile allegato al bando, scade il 24 agosto 2023 Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ASL CN1 S.C.I. Gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450641-7. ...