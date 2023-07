Completamento metropolitana di Salerno | aggiudicata la gara

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane) ha aggiudicato laper la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il “delladi: tratta Arechi – Pontecagnano Aeroporto Costa d’Amalfi” al raggruppamento di imprese composto da Eteria Consorzio Stabile Scarl, R.C.M. Costruzioni, Brancaccio Costruzioni e G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie. Laha un valore di circa 170 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del Pnrr. L’intervento consiste nella realizzazione deldelladigià in esercizio con un tratto di ulteriori 9 km di linea elettrificata in affiancamento alla linea storica ...

