Commissione Covid e clima | interventi a gamba tesa di Mattarella

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 28 luglio 2023) “Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione, perché quell’invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui”. Il monito sui vaccini Ricorderete senz’altro questo infelice monito pronunciato dal presidente della Repubblica Sergioil 5 settembre 2021 a Pavia, in piena pandemia. Infelice perché già allora sapevamo cosa ci diceva la Scienza. Così, impropriamente, si esprimevano i sostenitori dell’approccio dogmatico e autoritario all’emergenzae così si esprimono, oggi, itisti. La Scienza con la “S” maiuscola, come una entità monolitica. Noi preferiamo ricordare cosa ci dicevano i dati e cosa ci diceva la stessa Pfizer. Era noto già allora, infatti, che i vaccini non impediscono la trasmissione del ...