Come il calcio europeo sta affrontando l’emergenza climatica

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 28 luglio 2023) Nella settimana in cui il cambiamento climatico sta maggiormente facendo discutere – tra i violenti nubifragi in Lombardia e gli incendi in Sicilia – gli spettatori del Mondiale difemminile osservano una situazione del tutto opposta, viste le temperature piuttosto basse dell’inverno di Australia e Nuova Zelanda. Il Mondiale più freddo degli ultimi anni, almeno, anche più di quello maschile in Qatar, spostato tra novembre e dicembre proprio per evitare la torrida estate araba. Eppure è proprio ilfemminile quello che fin qui si è dimostrato più sensibile di tutti sulla questione. Poco prima dell’inizio del torneo, l’associazione Common Goal ha annunciato un progetto, realizzato in collaborazione con Football for Future, per affrontare la sfida del cambiamento climatico attraverso il. ...