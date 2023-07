Come cambierà il canone Rai? Il Ministro Giorgetti ci pensa su

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 28 luglio 2023) Meno caro e sul conto del cellulare Cosìriiltv Corriere della Sera, di A. Bac., pag. 14 Il, nel medio periodo, potrebbe essere collegato alle utenze telefoniche mobili e non più a quelle elettriche. Ma per quest’anno resterà in bolletta. Forse con uno sconto. Lo ha detto ieri, in audizione alla commissione di Vigilanza, ildell’Economia, Giancarlo, azionista dell’azienda. A quale ha ricostruito il quadro delle forme di finanziamento esistenti in Europa, escludendo che sia l’Europa a richiedere che ilesca dalla bolletta.ha assicurato che nel breve periodo ilè destinato a restare in bolletta ma potrebbe essere ...