Colpi d’arma da fuoco esplosi in strada al rione Salicelle

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDiversidasono statiinla scorsa notte aldi Afragola. Sul selciato i carabinieri della compagnia di Casoria e quelli della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno trovato venti bossoli calibro 9. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

